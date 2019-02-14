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Trump, Suudileri hem yoluyor hem de aşağılıyor!

Kısa bir süre önce Suudi Arabistan Kralı Selman'ı, ABD'nin askeri desteği olmadan iki hafta bile iktidarda kalamayacağı yönünde uyaran Trump benzer açıklamalarına devam etti. ABD Başkanı Suudi Arabistan'a yönelik ilginç sözler sarf etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:25
Trump, Suudileri hem yoluyor hem de aşağılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'ın resmi sayfasında yayınlanan haberde Trump, Suudi Arabistan'a yönelik çok ilginç sözler sarf etti.

"Suriye'de kalacaksak Suudiler para ödemeli"

Geçtiğimiz yıl ABD'nin Suriye'den çıkması konusunda da benzer açıklamalarda ve eleştirilerde bulunan ABD Başkanı, ABD'nin Ortadoğu'daki savaşlara 7 trilyon dolar harcadığını söyleyerek bunun büyük bir hata olduğunu söylemiş, "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" demişti.

"Paradan başka hiçbir şeyleri yok"

Ülkesinin savunma harcamalarına çok fazla para ayırdığını belirten Trump, "Şu anda savunma için harcadığımız para 5 milyar dolar. Örnek olarak Güney Kore'yi verebiliriz. Güney Kore bize yılda 5 milyar dolara mal oluyor ancak bunun karşılığında biz onlardan 500 milyon dolar alıyoruz. Bundan daha iyisini yapmalıyız. Bu yüzden Güney Kore bize 500 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti ve yıllar geçtikçe daha fazlasını ödeyecekler" dedi.

Güney Kore'nin ardından Suudi Arabistan örneği veren ABD Başkanı, "Aynı şey Suudi Arabistan için de geçerli. Biz Suudi Arabistan'ı koruyoruz ve onların para dışında bir şeyleri yok" sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:30
  1. Donald Trump
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD

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