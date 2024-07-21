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Dünya Trump suikast günü yaşanan skandalı ifşa etti
Dünya

Trump suikast günü yaşanan skandalı ifşa etti

Yeniakit Publisher
2024-07-21 16:59:00 -
Trump suikast günü yaşanan skandalı ifşa etti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yaralı kurtulduğu suikast girişimi ile ilgili, ülkeyi kaosa sürükleyecek büyük skandalı ifşa etti.

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump geçen hafta konuşma yaptığı seçim mitinginde ölümden döndü. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, suikast girişiminden kulağından yaralanarak kurtuldu. Trump’ın konuştığu kürsüden yaklaşık 125 metre mesafedeki bir binanın çatısından ateş eden saldırgan Thomas Mathew Crooks ise keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

Suikast girişiminde Gizli Servis’in neden olduğu güvenlik açığı büyük tartışmalara neden oldu. Çevredeki bulunanların saldırganı polise ihbar etmesine rağmen nasıl çatıya rahatça çıkıp saldırıyı gerçekleştirdiği soruşturma konusu oldu.

Trump ifşa etti: Saldırgan gözetim altındaydı!

Suikast girişiminden hemen sonra yaptığı açıklamada Gizli Servis’e teşekkür eden Trump, FOX’a verdiği röportajda büyük skandalı ifşa etti. Trump, miting öncesinde saldırganın yaklaşık 1 saat ‘Gözetim altında’ olmasına rağmen Gizli Servis’ten kimsenin kendisini uyarmadığını söyledi. Trump’ın açıklamaları kendisinin suikast girişiminden habersiz bir şekilde kürsüye çıktığını ortaya koydu.

Trump, “15-20 dakika beklememi isteyebilirlerdi. Kimse demedi. Sanırım bu bir hataydı” ifadelerini kullandı.

Trump, kürsüye çıkmadan önce saldırganın çatıda olduğu konusunda güvenlik görevlilerine bilgi verilmesine rağmen kimsenin kendisini kürsüye çıkmasını engellemediğini söyledi.
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Güvenlik talebine ret

Öte yandan saldırı sonrası ABD basınına yansıyan bir iddia suikast girişimi ile ilgili tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Washington Post gazetesi, suikast öncesinde Trump’ın güvenliğinin 2 yıl daha sağlanması için Gizli Servis’e iletilen talebin reddedildiğini yazdı. Öte yandan Trump’ın katılacağı etkinliklerde ekstra güvenlik sağlanması talebinin de reddedildiği öğrenildi.

Öte yandan Trump’ın diğer eski başkanlar ve başkan adaylarına kıyasla daha az güvenlik önlemi ile korunduğu belirtiliyor.

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