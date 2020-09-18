Trump sol kesime karşı kararname imzaladı

Beyaz Saray Amerikan Tarihi Konferansı'nda konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'ya bağlı Philadelphia şehrinde 1787 yılında Amerikan yasasının imzalandığını belirten Trump, ABD'nin son günlerde sokak hareketlerine atıfta bulunarak, radikal bir hareketin ABD'lilere miras bırakılmış değerleri yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Başkan Trump, ABD'de sol kesimin başta polis olmak üzere bir şiddet dalgası başlattığına vurgu yaparak, zorbalığa asla boyun eğmeyeceklerini ve miras bırakılan değerlere sahip çıkılacağını söyledi.

Kararnameye imza attı

Okullarda yıllardır sol kanatın beyin yıkadığını ve anarşiyi körüklediğini belirten Trump, okullarda ailelerin yalan söylemesinden rahatsız olduğunu belirterek, okullarda vatansever bir eğitimin desteklenmesi için ulusal bir komisyonun kurulmasını içeren başkanlık kararnamesini imzaladı.