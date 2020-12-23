Trump sivilleri öldürenler için özel af kararı aldı

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiğine dair haklarında soruşturma açılan kişiler ile 2007 yılında Bağdat’ta sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle soruşturulan güvenlikçiler için özel af kararı aldı. Rusya'nın seçimlere müdahale soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Müeller’a yalan ifade vererek, 30 gün hapis cezası alan avukat Alex van der Zwann da Trump tarafından affedilirken, 5 kişinin cezasında da indirim kararı aldı. Trump’ın hakkında af kararı çıkardığı kişiler arasında, Cumhuriyetçi Parti’nin eski California Temsilciler Meclisi üyesi Duncan Hunter ve küçük bir ilaç firmasının yaptığı denemelerin başarısız olduğunu öğrendiğini oğluna ve başkalarına haber vererek borsada, 800 bin dolarlık bir para kaybetmelerinin önüne geçtiği iddia edilen New York üyesi Chris Collins de bulunuyor.