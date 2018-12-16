Trump, şimdi de Vietnam Savaşı mültecilerini sınır dışı edecek
Mültecilere karşı adeta kin ve nefret kusan ABD, ülkesindeki mültecileri de sınır dışı etmeye hazırlanıyor.16 Aralık 2018 Pazar 14:43
Münübe Yılmaz
ABD’ye tek bir göçmen sokmak istemeyen Donald Trump yönetimi, halihazırda ülkede yaşayan mültecilerin sınır dışı edilmesi için de yoğun girişimlerde bulunuyor. Trump yönetiminin bu kapsamdaki son hamlesi Vietnamlı sığınmacılara yönelik oldu. Beyaz Saray’ın, 20 yıldan fazla bir süredir ABD’de yaşayan ve Vietnam Savaşı sırasında ülkeden kaçıp korunan bazı Vietnamlı göçmenleri sınır dışı etme çalışması başlattığı ortaya çıktı. ABD ve Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından önce Birleşik Devletler’e gelen göçmenlerin, standart göçmenlik yasasına tabi oldukları, dolayısıyla hepsinin sınır dışı edilebileceği belirtildi.
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