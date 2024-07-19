Trump seçim konuşmasında Hamas'ı tehdit etti!
ABD Başkan adayı Donald Trump, bugünkü seçim konuşmasında Gazze için savaşan mücahid Hamas'ı tehdit etti.
Cumhuriyetçi Parti adaylığını kabul eden Trump seçim konuşması yaptı.
202 seçimlerinde oyların çalındığını iddia eden Trump, Biden'ı "barış" dolu bir dünya aldığını ancak bölgeyi savaşa sürüklediğini öne sürdü.
Trump mücahid Hamas'ı hedefe koydu.
Sözde barış yanlısı Trump, konuşmasında "Tüm dünyaya söylüyorum: Rehinelerimizi geri istiyoruz ve ben göreve başlamadan önce geri dönmeliler, yoksa çok büyük bedel ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.