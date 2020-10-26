Trump seçilirse hepsini görevden alacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Savunma Bakanı Mark Esper ile diğer birçok ismi kovacağı iddia ediliyor.

Başkan Trump'ın işten çıkarılacaklar listesinin oldukça uzun olduğunu belirten kaynaklar ancak listenin başındaki isimlerin FBI Direktörü Wray, CIA Direktörü Haspel ve Savunma Bakanı Esper'in olduğunu söyledi. Diğer taraftan Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'tan da memnuniyetsizliğini uzun süredir dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Trump'ın zaman zaman Adalet Bakanı Bill Barr'dan da şikayet ettiğini açıkladı.

Haberde, Trump'ın Haspel ve Barr'dan memnuniyetsizliğinin ana nedeninin bu iki birimin seçimlerden önce Obama'nın Rusya Soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamamaları olduğu belirtildi.

Trump'ın seçimlerdeki şaibeler ve sokak olayları nedeniyle uzun süredir FBI Direktörü Wray ile de ters düştüğü belirtildi.