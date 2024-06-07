Trump seçilirse Arap ülkelerine bunu yapacak! Kiminin kolunu bükerek, kiminin gırtlağını sıkarak...

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, ABD seçimlerinin dünya için ciddi sonuçları olacağını belirtti. Trump'ın tekrar seçilmesi halinde İsrail'in politikalarının değişmeyeceğini ifade eden Öcal, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) ABD’de seçimler 5 Kasım’da ama okullar ondan önce açılacak. Biden seçim mitingi yaparken meydanı ona oy verecek kişilerden çok, onu ve Netanyahu’yu protest eden gençler dolduracak, akşam televizyon haberlerinde de muhtemelen bu gençlerle, onlara göz yaşartıcı gaz sıkan polislerin çatışma sahneleri gösterilecek.

Eskiden beri İsrail destekçisi olan Cumhuriyetçi Parti, Trump’ın “başına gelenler” söylemini oluşturdu bile. O kadar ki, Trump’ın kampanya ekibinin yargıcın şartlı tahliye değil de gerçek hapis cezası vermesini istediğine dair haberler var. İnanıyorlar ki Trump seçim kampanyası yerine hapse girerse, seçmenlerinin gözünde gerçek kahraman olur, böylece seçimi ezici bir çoğunlukla kazanabilir. Bu ekip baştan beri son 2020 seçimlerini Trump’ın kazandığına, ancak sonuçların seçim kurullarında demokratlar tarafından değiştirildiğine inanıyor.

Öyle ya da böyle, Trump kiminin umutla, kiminin korkuyla beklediği 5 Kasım seçimlerini kazanacak olursa, bundan önceki görevi sırasında yaptığı gibi, İsrail’in komşusu olan-olmayan bütün Arap ülkelerinin, tabir yerinde ise, kiminin kolunu bükerek, kiminin gırtlağını sıkarak, Gazze katliamını ve Israil liderlerinin muhtemel soykırımı suçlusu ilan edilmesini görmezden gelerek, yine sözde İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) diye tutturacaktır. Trump’ın imzalattığı bu anlaşmalarda Filistinlilerin adı bile geçmiyordu. Muhtemelen Trump bu kez İsrail’in Gazze’yi de İsrail işgaline ve Musevilerin Batı Şeria gibi yasa dışı yerleşimine açmasını onaylayacaktır. Unutmamak gerekir ki Trump, İsrail’in başkentinin Tel Aviv’den, işgal altındaki Kudüs’e aktarılmasını da onaylamıştı. (...)"

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