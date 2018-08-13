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‘Trump sanık sandalyesinden kurtulmaya çalışıyor’

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş ile ilgili değerlendirmede bulunan güvenlik uzmanı Oktay Tepe, “ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Rusya bağlantısı ile ilgili olarak sanık sandalyesine oturtmaya hazırlanan savcıların elinden, dış kaos ve savaş argümanları ile kurtulmak için tüm ABD seçmenine ‘cambaza bak’ taktiğini uyguluyor’’ dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
‘Trump sanık sandalyesinden kurtulmaya çalışıyor’

Deneyimli güvenlik uzmanı Oktay Tepe, ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Rusya bağlantısı ile ilgili olarak sanık sandalyesine oturtmaya hazırlanan savcıların elinden, dış kaos ve savaş argümanları ile kurtulmak için tüm ABD seçmenine ‘cambaza bak’ taktiğini uyguluyor. Türkiye’nin üzerine gelmesinin sebebi bu” tespitinde bulundu.

“TRUMP, ABD HALKINDAN ÇOK BİR AVUÇ ELİTE HİZMET EDİYOR”

ABD Başkanı Trump’ın, önce NATO ülkeleri ve AB, ardından İran, son olarak da Türkiye’ye yönelik saldırgan ve çirkin tutumunun, iç politikada zor duruma düşmesinden ve yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından kaynaklandığını kaydeden Tepe, “Ülkesindeki kendisini yutmaya hazırlanan yıkıcı dip dalgalarını fark eden Trump, kendisini Rusya ile ilişkileriyle ilgili olarak sanık sandalyesine oturtmaya hazırlanan savcıların elinden dış kaos ve savaş argümanları ile kurtulmak için tüm ABD seçmenine cambaza bak taktiğini uyguluyor. Trump, dış politikada yeni düşmanlar oluşturarak dikkat dağıtmak ve kendine taraftar toplama gayretinde. İllüminati öğretisi olan ‘kaosta düzen arama’ anlayışına uygun hareket ediyor. Trump, bu oyunda ABD Başkanı gibi görünse de ABD halkından çok bir avuç elite hizmet etmektedir” ifadelerini kullandı.

“RUHUNU SİYONİZME SATMIŞ VE ELİT KESİMİN ELİNDE OYUNCAK”

ABD yönetimi tarafından bize yapılan ahlaksız teklifle, terör ve casusluk zanlısı “sarı öküzler”in istendiğine dikkat çeken Oktay Tepe, “Ancak ABD’nin bununla yetinmeyeceğini bildiğimizden, sarı öküzleri vermeyeceğiz. Bu bizim için onur meselesidir. Ruhunu siyonizme satmış Trump’ın bir avuç elitin elinde oyuncak olduğunu, bu savaş kararlarının ülkesinde yasal altyapısının olmadığını ve ABD halkının çoğunluğunun bunu tasdik etmediğini artık sağır sultan bile duymuştur” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
  1. Oktay Tepe
  2. NATO
  3. Donald Trump

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