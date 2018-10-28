Trump, saldırgan için idam istedi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Illinois eyaletinde katılacağı bir miting öncesi, sinagoga yapılan saldırı ve ABD vatandaşı saldırgan Robert Bowers'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırgan için idam istedi

Saldırganın kendisini desteklediği ve Yahudi karşıtı biri olduğuna yönelik bir soru üzerine Trump, "(Bowers'ın) düşünce şekli hastalıklı ve Yahudi karşıtı biri olarak benim destekçim değil. Bu gibi kişilere karşı idam cezasını geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.