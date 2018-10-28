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Trump: Putin ile boks maçı yapmak istemem, çünkü çok sert biri olduğum düşünülür

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir boks maçında karşı karşıya gelmesi halinde kendisinin çok sert biri olduğu düşünüleceği için böyle bir maç yapmayı istemediğini söyledi.

28 Ekim 2018 Pazar 22:08
Trump: Putin ile boks maçı yapmak istemem, çünkü çok sert biri olduğum düşünülür

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois eyaletinde yaptığı bir konuşmada Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldiği tarihi Helsinki zirvesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Vladimir Putin'le harika bir görüşmemiz oldu. Her şey hakkında konuştuk" diyen Trump, bazı kişilerin kendisini Rus liderine çok 'nazik' davrandığı için eleştirdiğini söyledi.

Trump, "Putin'le boks müsabakası başlatsaydım, o zaman da 'O çok sertti, bu korkunç bir şey' diyeceklerdi. Başka bir deyişle, arada hiçbir fark yok" diye konuştu.

Putin ve Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da gerçekleşen ilk tam kapsamlı zirvede bir araya gelmişti. Tarihi zirvede iki lider, ikili ilişkilerin neredeyse tamamını ve uluslararası gündemi ele almış ve birçok alanda fiilen anlaşmaya varmıştı.

Liderlerin bir sonraki buluşmasının 11 Kasım'da Paris'te olması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:08
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