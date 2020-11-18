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Dünya Trump peşini bırakmıyor! Wisconsin için harekete geçti
Dünya

Trump peşini bırakmıyor! Wisconsin için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için mahkemeye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:17:00 - 2020-11-18 22:23:17
Trump peşini bırakmıyor! Wisconsin için harekete geçti

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

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