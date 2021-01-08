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Dünya Trump pes etti! Yeni yönetim açıklaması
Dünya

Trump pes etti! Yeni yönetim açıklaması

ABD Başkanı Trump, kongre baskınına ilişkin sosyal medyadan bir video mesaj yayınladı. Ilımlı ifadeler kullanan ABD Başkanı 20 Ocak'ta yeni bir yönetimin göreve başlayacağını söyledi ve, "Pürüzsüz ve düzenli bir geçiş için kararlıyım. Başkan olarak görev yapmak hayatımın onuru oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 06:51:00 - 2021-01-08 07:04:35
Trump pes etti! Yeni yönetim açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dün Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Kongre binasına yapılan iğrenç saldırı nedeniyle öfkelendim" diyen Trump, "Şiddet eylemlerine katılanlar ülkemizi temsil etmiyor, bedelini ödeyecekler" ifadesini kullandı.

Ilımlı ifadeler kullanan ABD Başkanı 20 Ocak'ta yeni bir yönetimin göreve başlayacağını söyledi ve, "Pürüzsüz ve düzenli bir geçiş için kararlıyım. Başkan olarak görev yapmak hayatımın onuru oldu" dedi.

ABD'de Donald Trump taraftarları Kongre binası basmış, Trump kendisini destekleyen göstericilere saatler sonra 'evlerine dönme' çağrısında bulunmuştu.

Seçime hile karıştığı iddiasını da yineleyen Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine dondurulmuş, baskın sırasında paylaştı tweet'ler silinmişti.

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