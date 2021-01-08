Trump pes etti! Yeni yönetim açıklaması

ABD Başkanı Trump, kongre baskınına ilişkin sosyal medyadan bir video mesaj yayınladı. Ilımlı ifadeler kullanan ABD Başkanı 20 Ocak'ta yeni bir yönetimin göreve başlayacağını söyledi ve, "Pürüzsüz ve düzenli bir geçiş için kararlıyım. Başkan olarak görev yapmak hayatımın onuru oldu" dedi.