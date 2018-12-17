0553 313 94 23

Trump: Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor... Zafere kenetlenin

Donald Trump, Fed'in faiz artırmasını eleştirirken "Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin." diyerek yaşananlardan memnuniyetini de dile getirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:03
Trump: Paris yanıyor, Çin yuvarlanıyor... Zafere kenetlenin

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz artırmaması gerektiğine yönelik söylemlerini sürdürdü.

Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin." dedi.

Trump Fed'i eleştiriyor

Trump, son aylarda Fed’i faiz artırımlarına devam ettiği için pek çok kez eleştirmişti. Bir açıklamasında, "Fed benim için en büyük tehdit" ifadesini kullanan Trump, ABD borsalarındaki sert kayıplarda da bankayı sorumlu tutmuştu.

"Powell'i kovmayacağım"

Fed başkanlığına kendisinin atadığı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da sık sık dile getiren Trump,  Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediğine yönelik bir soruya ise  "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

Fed yeniden faiz artıracak

ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artıran Fed’in Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yeniden faiz artırmasına piyasalar yüzde 75-80 ihtimal veriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:03
  1. Çin yuvarlanıyor
  2. donald trump
  3. abd
  4. fed
  5. paris
  6. çin
  7. fomc
  8. Federal Açık Piyasa Komitesi
  9. Jerome Powell
  10. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı

YORUM YAZ

  • ORDUKURARSAN ÖYLE RUSYAYLAN ARKADAŞOLURSAN DÖVDÜRÜRÜM SENİ BİZİM ÇOCUKLARA MAKRONEFENDİORDUKURARSAN ÖYLE RUSYAYLAN ARKADAŞOLURSAN DÖVDÜRÜRÜM SENİ BİZİM ÇOCUKLARA MAKRONEFENDİ7 dk önce
    ÇİNE BEDAVAYA MALÜRETİYO PARAKAZANMIYO DİYOAĞANIN POĞUNUN ÜSTÜNE POĞ KOYMIYACAKTIN DEDİ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başına aldığı darbe, gözünde yıldız şeklinde katarakt oluşturdu
  1. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
  2. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
  3. Kadınlarda kasık ağrısı
  4. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
  5. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
  6. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
  7. Emeklilere iki zam birden!
  8. Nasırdan kurtulmak için...
  9. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
  10. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
  11. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
  12. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
  13. Bir zamanlar kapı tokmakları...
  14. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
  15. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
  16. Adnan Oktar soruşturmasında yeni..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da
  18. Meteorolojiden kritik uyarı! Çok..
  19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ ile..
  20. Telefondan sipariş verdi, paketi..
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Türk askerine alçak sözler
Türk askerine alçak sözler

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!