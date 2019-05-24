Trump onayladı! ABD'den Orta Doğu'ya ilave asker! ABD Başkanı Donald Trump, 1500 ilave Amerikan askerinin Orta Doğu'ya gönderilmesi kararını onayladı

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