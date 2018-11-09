0553 313 94 23
impression

Trump, o yasağın başka gazetecilere de uygulanabileceği sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantılarında kendisine yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin sinyalini verdi. Kararı kendisinin vermediğini belirten Trump, "Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

09 Kasım 2018 Cuma 20:54
Trump, o yasağın başka gazetecilere de uygulanabileceği sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, basın toplantılarında kendisine yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

"Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Trump, Acosta'nın, Sözcü Sarah Sanders'e "saygısızca" davrandığını ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan etkilenebileceğine dair bilgi vermekten kaçındı.

Karara tepki büyük oldu

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine getirebilmelidir. Acosta'nın basın kartı hakları tekrar iade edilmelidir. Umuyoruz ki Trump gazetecileri aşağılamayı bırakacaktır. Bu tutum aynı zamanda gazetecilerin güvenliği adına ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Acosta hakkında aldığı karar, ABD'nin farklı birçok basın kuruluşu ve çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı. CNN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirinin arkasında olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası bu kararın alınması dikkati çekmişti.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." diye çıkışmıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:54
  1. Donald Trump
  2. Beyaz Saray
  3. Jim Acosta
  4. CNN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada 25 asker yaralandı
    1. MSB açıkladı: Şemdinli'deki patlamada..
    2. Macaristan Başbakanı Orban: Doların..
    3. Amasya'da radara böyle yakalandı: 488..
    4. Donald Trump'tan Amerika'da isyan..
    5. Rusya Avusturya'ya nota verdi
    6. Konya'nın Çeltik ilçesinde iki..
    7. Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına..
    8. Sergen Yalçın'la anlaşma tamam
    9. Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ..
    10. Stres, üzüntü 'köse' yapıyor
    11. İngiltere'de şok Brexit sorunu: İstifa..
    12. Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü,..
    13. Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma..
    14. Trump, o yasağın başka gazetecilere de..
    15. Bulantı ve kusmaya çareler
    16. Katar'da gündem Sneijder! Çileden çıktı
    17. Almanya'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    18. Hasan Şaş'tan TFF'ye Hz. Ali'nin..
    19. Okulu sınava sokun
    20. Yaşlıları 'şifalı merhem' vaadiyle..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!