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Dünya “Trump nükleer silah geliştiriyor”
Dünya

“Trump nükleer silah geliştiriyor”

ABD başkanı Donald Trump hakkında kitap yazan Tom Woodward, Trump hükümetinin gizli bir nükleer silah üzerinde çalıştıklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:09:00 -
“Trump nükleer silah geliştiriyor”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump hakkında kitap yazan Woodward, Trump hükümetinin gizli bir nükleer silah üzerinde çalıştıklarını iddia etti. Yazar Woodward, ABD başkanı ile yaptığı röportajdan alıntılarda bulunduğu kitabında Trump’ın “Bu ülkede daha önce kimsenin denemediği çok gizli bir nükleer sistem üzerinde çalışıyoruz” dediğini aktardı. Trump’ın “Kimsenin duymadığı ve bilmediği gizli bir nükleer sistem” sözüyle nükleer silahı kastettiğini söyleyen Woodward’a Carniege Nükleer Politika Programı yardımcı başkanı James Action’dan da destek geldi. Action, Trump’ın 2018 yılında duyurduğu Trident D5 füzeleri üzerine bir çalışma yürütüyor olabileceğini kaydederken, Harvard Üniversitesi’nde nükleer silah uzmanı olan Andrew Facını ise yeni bir ABD’nin yeni bir nükleer silah için gerekli bütçeye ve insan kaynağına sahip olmadığını dile getirdi.

 

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