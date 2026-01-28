  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

Trump, nükleer kılıfıyla İran'ın kapısına dayandı! Venezuela'daki şiddetin çok daha fazlası yolda

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemiyle birlikte Orta Doğu’da diplomasi rafa kalktı, yerini açık bir askeri şantaja bıraktı. Venezuela’da uyguladığı "kaynaklara çökme" stratejisinin ardından rotayı İran’a kıran Trump, bölgeyi barut fıçısına çevirecek devasa bir askeri sevkiyatı başlattı.

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden savurduğu savaş tehditleriyle uyandı. Venezuela'da sergilediği hukuk tanımaz "eşkıyalık" senaryosunu şimdi de İran üzerinden sahneleyen Trump, uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğindeki devasa donanmanın bölgeye ulaştığını duyurdu. "Zaman daralıyor" diyerek Tahran yönetimine son bir çıkış yolu bırakan Trump, "Nükleer silahlar yok, ya adil bir anlaşma yaparsınız ya da bir sonraki saldırı 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu'ndan çok daha yıkıcı olur" diyerek açıkça savaş ilan etti.

Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. .Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Umarım İran çabucak masaya gelir ve adil ve dengeli bir anlaşma yapar. Nükleer silahlar yok. Tüm taraflar için iyi olan bir anlaşma. Zaman daralıyor. Daha önce İran’a söylediğim gibi, anlaşma yapın. Yapmadılar ve operasyon yapıldı, İran’a yönelik büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" dedi.

Açıklamasının devamında Trump, "İran’a doğru devasa bir filo ilerliyor. Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela’ya yapıldığı gibi bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" ifadelerini kullandı.

İRAN’A DOĞRU DEVASA BİR FİLO İLERLİYOR

Abraham Lincoln, ABD'nin bölgeye gönderdiği ikinci uçak gemisi oldu. Bununla birlikte ABD Başkanı'nın emriyle bölgeye onlarca uçak ve hava savunma sistemi de sevk edildi.

Trump, İran'la anlaşmaya varması gerekitğini söylerek "Umarım İran hızla masaya oturur ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve eşitlikçi bir anlaşma müzakere eder" ve "NÜKLEER SİLAHLAR YOK" diye ekledi.

Trump "Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN!" dedi.

İran'a  karşı daha önce yapılan operasyona değinen Trump, "Anlaşma yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" diyerek İran yönetimini tehdit etti.

