Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'ye yazdığı mektubunda, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmediğini gerekçe göstererek "Artık barışı düşünmekle yükümlü hissetmediğini" belirtti.

Mektup, Støre dışında ABD'deki pek çok Avrupalı büyükelçiye de yollandı.

MADEM BANA VERMEDİNİZ...

Mektubun tam metni şöyle:

“Sevgili Jonas

Ülkenizin, sekiz savaşı durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeye karar vermesi göz önüne alındığında, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Barış her zaman baskın bir unsur olacaktır, ancak artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünebilirim.

TEK BİR TEKNELERİ YANAŞTI DİYE NİYE ONLARIN OLSUN?

Danimarka o toprağı Rusya’dan ya da Çin’den koruyamaz ve zaten neden ‘mülkiyet hakkına’ sahip olsunlar ki?

Yazılı hiçbir belge yok; sadece yüzlerce yıl önce oraya bir teknenin yanaşmış olması söz konusu. Bizim de oraya yanaşan teknelerimiz vardı.

NATO’nun kuruluşundan bu yana, NATO için herhangi bir kişiden daha fazlasını yaptım ve artık NATO da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapmalı.

Grönland üzerinde tam ve mutlak kontrole sahip olmadığımız sürece dünya güvende değildir.”

Trump, mektubun ardından sosyal medya hesabından da Grönland hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

Danimarka'nın Grönland'ı "Rus tehdidinden korumak için 20 yıldır hiçbir şey yapamadığını" savunan Trump, "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak” ifadeleriyle hem Avrupa’yı hem dünyayı tedirgin eden bir açıklama yaptı.