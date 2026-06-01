Ekonomi Fiyatlar TMO seviyesinin altına indi! Fındıkta bayram sonrası sert düşüş
Fiyatlar TMO seviyesinin altına indi! Fındıkta bayram sonrası sert düşüş

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatları Kurban Bayramı sonrasında gerilemeye devam etti.

Giresun’da fındık piyasasında bayram sonrası düşüş dikkat çekti. Bayram öncesinde 230 lira seviyelerinden işlem gören fındık, önce 210 liraya, bayram sonrası ise 195 liraya kadar geriledi.

 

“Pazarımız risk altında”

Sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen fiyatlardaki düşüşün devam ettiğine dikkat çeken fındık sanayicisi Mustafa Demirci, yeni sezonun mevcut fiyat seviyelerinden başlayacağını ifade etti. Demirci, "Bayram öncesinde başlayan düşüş halen devam ediyor. Fındık fiyatı, TMO'nun açıkladığı fiyatların da altına gerilemesine rağmen Avrupalı sanayicilerden yeterli talep gelmiyor. İhracat gerçekleşmeden fiyatların yükselmesi mümkün görünmüyor. Avrupalı sanayiciler sezon başında fındık fiyatlarını yüksek bulduğu için alternatif arayışlara yöneldi. Hatta çikolata üretiminde fındıkla birlikte badem gibi farklı ürünler kullanılmaya başlandı. Geçmiş yıllarda da fiyat politikamız karşısında farklı katkı maddelerine yöneldikleri olmuştu. Görünen o ki mevcut şartlarda pazarımız risk altındadır. Dolayısıyla fındık fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni ihracattaki gerilemedir" dedi.

 

Yeni sezon değerlendirmesinde de bulunan Demirci, "Fındıkta yeni sezon her zaman kapanan fiyat seviyesinden başlar. Sezonun sonuna yaklaşırken fiyatların düşmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Şu anki rakamlar geçen yılın da altında. Üretici ve tüccarın elindeki stok miktarı ile rekolte beklentisi birlikte değerlendirildiğinde, yeni sezon fiyatlarının da bundan etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

