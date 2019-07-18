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Trump ne yapmaya çalışıyor! Türkiye'ye yeni yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili yeni bir yaptırım açıklaması yaparak, "Ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık" diyerek 45 dakikada ağız değiştirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:28
Trump ne yapmaya çalışıyor! Türkiye'ye yeni yaptırım açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yle ilgili yaptığı açıklamada, ''S-400 konusunda Türkiye'ye şu anda yaptırım uygulamayı düşünmüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yapan Trump, "Ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye konusunda Barack Obama yönetiminin hata yaptığını vurgulayarak, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." dedi.

45 dakikada ağız değiştirdi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamadan farklı bir değerlendirme yaptı.

İlk açıklamasında "Türkiye'ye yaptırım konusuna şu anda bakmadıklarını" dile getiren Trump, "Bu durumda Türkiye'ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." yanıtını verdi.

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

İlk açıklamasında 'yaptırım yok' demişti

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soru üzerine, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesine yer verilmişti.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklaması yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:28
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