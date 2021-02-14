Trump meydan okudu: Daha yeni başlıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinde 43’e 57 oyla aklandı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı yeniden büyük hale getirecek hareketimiz daha yeni başlıyor." diyerek meydan okudu.
1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bugün senatoda yapılan oylamada 43’e 57 oyla aklandı.
Trump açıklama yaptı
Azil oylamasında aklanması sonrası ABD eski Başkanı Trump'tan ilk açıklama:
Amerika'yı yeniden büyük hale getirecek hareketimiz daha yeni başlıyor. Önümüzdeki aylarda sizinle paylaşacak çok şeyim var. Daha yapacak çok işimiz var.