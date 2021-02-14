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Dünya Trump meydan okudu: Daha yeni başlıyor
Dünya

Trump meydan okudu: Daha yeni başlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinde 43’e 57 oyla aklandı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı yeniden büyük hale getirecek hareketimiz daha yeni başlıyor." diyerek meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 01:07:00 -
Trump meydan okudu: Daha yeni başlıyor

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bugün senatoda yapılan oylamada 43’e 57 oyla aklandı.

Trump açıklama yaptı

Azil oylamasında aklanması sonrası ABD eski Başkanı Trump'tan ilk açıklama:

Amerika'yı yeniden büyük hale getirecek hareketimiz daha yeni başlıyor. Önümüzdeki aylarda sizinle paylaşacak çok şeyim var. Daha yapacak çok işimiz var.

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