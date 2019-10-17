0553 313 94 23

Trump mektup gündem oldu! Barış Pınarı öncesi Trump’dan Erdoğan’a mektup geldi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceği her ortamda ABD ve Avrupa ülkelerine söylendi. Türkiye’nin onca ikazlarına rağmen ABD, DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG’ye tırlar dolusu silah yardımında bulundu. ABD bununla da yetinmeyip Suriye’nin toprak bütünlüğünü yok edip Fırat’ın doğusunda bir terör devleti kurmak istemesi Türkiye için bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı başlattı. ABD Başkanı Trump, operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdiği ortaya çıktı. Peki Trump, yazdığı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istiyor?

17 Ekim 2019 Perşembe 09:40
Trump mektup gündem oldu! Barış Pınarı öncesi Trump’dan Erdoğan’a mektup geldi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceği her ortamda ABD ve Avrupa ülkelerine söylendi. Türkiye’nin onca ikazlarına rağmen ABD, DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG’ye tırlar dolusu silah yardımında bulundu. ABD bununla da yetinmeyip Suriye’nin toprak bütünlüğünü yok edip Fırat’ın doğusunda bir terör devleti kurmak istemesi Türkiye için bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı başlattı. ABD Başkanı Trump, operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'deki harekattan hemen önce gönderdiği bir mektup basına sızdırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, teröristlerle anlaşılması yönünde talebini ilettiği mektubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çöpe atılarak reddedildiği ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan doğrulama gelen ve yabancı ajansların da ‘son dakika’ ibaresiyle abonelerine servis ettiği mektup şöyle:

“Sayın Başkan,

İyi bir anlaşmaya varalım! Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve ben de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem – ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim.

Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. [SDG sözde Genel Komutanı] (Şahin Cilo), General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecekleri tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum.

Ferhat Abdi Şahin, Trump’ın mektubunda general dediği hain Mazlum kimdir

Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz, tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa, tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma!

Seni daha sonra arayacağım…”

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:40
  1. Trump mektup gündem oldu!
  2. Barış Pınarı öncesi Trump’dan Erdoğan’a mektup geldi
  3. trump erdoğan mektup
  4. Trump yazdığı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istiyor?

YORUM YAZ

  • HAKANHAKAN1 sa önce
    BU NE LAN ŞİMDİ?İLKOKUL DA ÇETE KURAN BEBELERİN BİRBİRİNE GÖNDERDİĞİ NOTLARA BENZİYOR.BU GERİ ZEKALI BUNAK AMERİKA'NIN BAŞINA İYİ Kİ GELMİŞ.USA'NIN DİREKSİYONUNDA BÖYLE BİR ADAM VARSA OTOBÜSÜN UÇURUMDAN UÇMASINA AZ KALDI DEMEKTİR,ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN AB VE ABD BAŞINDAKİ GERZOLARIN...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
  1. ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk..
  2. Türkiye ziyareti öncesi orada..
  3. 'PKK destekçisinin Kadıköy..
  4. Murat Alan’a saldıran ülkücü, asker..
  5. Yasanın kabulü sonrası Gül'den..
  6. Çanakkale'de izinsiz kazı yapanlara..
  7. TSK'dan bağış! O ülkenin askerlerini..
  8. Dışişleri Bakanlığındaki atama..
  9. TOKİ 16 ilde 130 iş yeri ve 91 konutu..
  10. Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp..
  11. Samsun'da feci kaza! 2 yaralı
  12. Naci Ağbal, 2020 büyüme hedefini..
  13. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına..
  14. Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih..
  15. O ülkeden YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!
  16. Bahaettin Karakoç vefatının 1. yılında..
  17. Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler..
  18. İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
  19. ‘Ümmetin Sesi’ yeni merkezinde
  20. Kritik saatler! Türkiye ve ABD masaya..
  21. Alan'a saldırı davası başladı
  22. Trump yolladı, Erdoğan çöpe atarak..
  23. Hayrettin Karaman, “İşte bu iki uçtan..
  24. Hainlere gece baskını! PÖH evlerinden..
  25. ABD'de Türkiye gerginliği! Toplantıyı..
  26. Alıç sirkesi nasıl yapılır?
  27. Şahin Cilo, Ferhat Abdi Şahin,..
  28. Teröristler çıksın operasyon bitsin!
  29. Uluçay Yatçılık ile unutulmayacak bir..
  30. Amerika’nın ambargo oyunu yine sahnede
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular