Trump mektup gündem oldu! Barış Pınarı öncesi Trump’dan Erdoğan’a mektup geldi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceği her ortamda ABD ve Avrupa ülkelerine söylendi. Türkiye’nin onca ikazlarına rağmen ABD, DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG’ye tırlar dolusu silah yardımında bulundu. ABD bununla da yetinmeyip Suriye’nin toprak bütünlüğünü yok edip Fırat’ın doğusunda bir terör devleti kurmak istemesi Türkiye için bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı başlattı. ABD Başkanı Trump, operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'deki harekattan hemen önce gönderdiği bir mektup basına sızdırıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, teröristlerle anlaşılması yönünde talebini ilettiği mektubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çöpe atılarak reddedildiği ortaya çıktı. Beyaz Saray’dan doğrulama gelen ve yabancı ajansların da ‘son dakika’ ibaresiyle abonelerine servis ettiği mektup şöyle:

“Sayın Başkan,

İyi bir anlaşmaya varalım! Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve ben de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem – ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim.

Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. [SDG sözde Genel Komutanı] (Şahin Cilo), General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecekleri tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum.

Ferhat Abdi Şahin, Trump’ın mektubunda general dediği hain Mazlum kimdir

Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz, tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa, tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma!

Seni daha sonra arayacağım…”