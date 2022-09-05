Trump Lenin'in o sözü için 'Bu sözün doğru olduğu görülüyor!' dedi...

2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bu yüzden seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti.

"Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı önemli..."

Sputnik'te yer alan habere göre; Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Bazı tarihçiler, bu sözlerin Lenin'e değil Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor.

Bazı yayın organları, Trump'ın muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğunu yazdı.