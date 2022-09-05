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Dünya Trump Lenin'in o sözü için 'Bu sözün doğru olduğu görülüyor!' dedi...
Dünya

Trump Lenin'in o sözü için 'Bu sözün doğru olduğu görülüyor!' dedi...

2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bu yüzden seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 11:31:00 -
Trump Lenin'in o sözü için 'Bu sözün doğru olduğu görülüyor!' dedi...

2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bu yüzden seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti.

"Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı önemli..."

Sputnik'te yer alan habere göre; Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Bazı tarihçiler, bu sözlerin Lenin'e değil Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor.

Bazı yayın organları, Trump'ın muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğunu yazdı.

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Yorumlar

HOMOTOKMAKUS

Bu soz Lenin in degil Stalin indir ve onu parti liderliginden indirmek isteyen Leninistler icin soylemistir 1934 teki 17.Komunist Partisi genel kurulunda.Sonrasinda da delegelerin hepsini (1250 ye yakin) farkli tarihlerde kursuna dizdirmistir(Bizim CHP nin ilk yillarini andiriyor).Onun icin AK partinin bugunku Stalinistler olan CHP lilere cok dikkat etmesi gerekiyor cunku bugunku CHP yonetimini eski stalinistler ele gecirmistir ve tekrarlanan Istanbul Belediye baskanligi secimlerinin yuzde 10 farkla bitmesi orada teknolojik bir hilenin yapildiginin kanitidir.(Cunku dunyanin hic bir yerinde milyonlarla(buyuk secmen sayilariyla) yapilan ve basa bas bicak ustunde gecen secimlerin tekrarinda yuz 10 gibi bir fark cimasi matematiksel olarak imkansizdir.Gelecek secimlerde bu hilelere amerikan teknolojilerinin de eklenecegi mujdesini de Biden vermis durumdadir(ilk uygulamasini kendi ulkesinde Posta hizmetleri servisi ile yapmistir),kisaca Ak parti uyanik olmazsa emperyalistler defterini durecektirler ak partililerin 23 secimlerinde hile ve cebir yoluyla,cunku bu is CHP lilerin kanlarinda vardir."Velev ki bazi kelleler ucabilir" sozu size bir seyleri cagristirmiyor mu!
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