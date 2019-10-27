Trump Kürt devleti kuracak iddiası

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin, Rusya ve ABD ile yaptığı anlaşmalarla etkinliğini artırdığı Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde ilerlerken İsrail’den çarpıcı bir iddia geldi... İsrail gazetesi Jerusalem Post, ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’de konuşlanmış birliklerini Türkiye’nin istediği doğrultusunda geri çekmiş olmasının, asıl niyetini gizlemek için yapmış olduğu bir hareket olduğunu iddia etti.

Mike Evans imzalı “Şaşırmayın, Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak” başlıklı analiz, “Trump’ın Kürt egemenliğini ve devletini tanıma planı yaptığına inandığı” yorumunda bulundu. Trump’ın “başka hesaplar” nedeniyle böyle bir hamlede bulunduğunu iddia eden Evans, “Medya, Trump’ın Kürtler tarafından ele geçirilen toprakların kontrolünü Türkiye’nin ele almasına izin veren kararı karşısında çılgına döndü ve Trump’a saldırdı. Çok az kişi Trump’ı gerçekten anlıyor. Diğer başkanlara benzemiyor. Geniş bir perspektiften meseleye bakıyor. Kürt devletini tanıma planı olduğuna inanıyorum. Pek çok kişi ona ‘Cyrus’ ‘Büyük Cyrus’ (Pers Kralı) diye sesleniyor. Başkan’ın onlara bir hediyesi olduğunu düşünüyorum. Trump’ın, bağımsız bir Kürt devletini tanımadan önce Türkiye’ye istediğini verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.