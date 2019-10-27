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Dünya

Trump Kürt devleti kuracak iddiası

İsrail medyasında yer alan "Şaşırmayın, Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak" başlıklı analiz, Suriye'deki ordularını çeken ABD Başkanı Trump'ın asıl niyetinin farklı olduğunu iddia etti.

2019-10-27 11:30:00 - 2019-10-27 11:31:09
Trump Kürt devleti kuracak iddiası

 Münübe Yılmaz 

Türkiye’nin, Rusya ve ABD ile yaptığı anlaşmalarla etkinliğini artırdığı Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde ilerlerken İsrail’den çarpıcı bir iddia geldi... İsrail gazetesi Jerusalem Post, ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’de konuşlanmış birliklerini Türkiye’nin istediği doğrultusunda geri çekmiş olmasının, asıl niyetini gizlemek için yapmış olduğu bir hareket olduğunu iddia etti.

Mike Evans imzalı “Şaşırmayın, Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak” başlıklı analiz, “Trump’ın Kürt egemenliğini ve devletini tanıma planı yaptığına inandığı” yorumunda bulundu. Trump’ın “başka hesaplar” nedeniyle böyle bir hamlede bulunduğunu iddia eden Evans, “Medya, Trump’ın Kürtler tarafından ele geçirilen toprakların kontrolünü Türkiye’nin ele almasına izin veren kararı karşısında çılgına döndü ve Trump’a saldırdı. Çok az kişi Trump’ı gerçekten anlıyor. Diğer başkanlara benzemiyor. Geniş bir perspektiften meseleye bakıyor.  Kürt devletini tanıma planı olduğuna inanıyorum. Pek çok kişi ona ‘Cyrus’ ‘Büyük Cyrus’ (Pers Kralı) diye sesleniyor. Başkan’ın onlara bir hediyesi olduğunu düşünüyorum. Trump’ın, bağımsız bir Kürt devletini tanımadan önce Türkiye’ye istediğini verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

malatyalı

doğru amerika ile savaşa hazır olunmalı, kürt devletini tanıyacak ve askeri destek verecek kurulan devletle savaş amerika ile savaşmak olacak arzı mevud vaad edilmiş toprakları amerikanın desteği ile elde edecekler ateş yakıldı dahada büyüyecek artık huzur yok türk kürt halkı hazırlıklı olmalı yöneticiler hazırlıklı olmalı türke ve kürte huzur vermeyecekler la galibe illallah.
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