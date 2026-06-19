2 firma seçildi! İnsansız savaş uçaklarında hedefi açıkladılar
ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak yarı otonom insansız savaş uçakları için Anduril Industries ve General Atomics ile üretim sözleşmesi imzaladı.
ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak yarı otonom insansız savaş uçakları için Anduril Industries ve General Atomics ile üretim sözleşmesi imzaladı.
ABD Hava Kuvvetleri, geleceğin hava muharebesinde kritik rol oynaması beklenen yarı otonom insansız savaş uçağı programında önemli bir eşiği geride bıraktı. İnsanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak “loyal wingman” konseptindeki CCA platformları için Anduril Industries ve General Atomics seçildi.
Program kapsamında General Atomics FQ-42, Anduril ise FQ-44 platformlarını üretecek. ABD Hava Kuvvetleri, sözleşmelerin maliyeti ve ilk sipariş adedine ilişkin detay paylaşmadı. Ancak uzun vadeli hedef, yaklaşık 1000 adet işbirlikçi savaş uçağını envantere katmak.
CCA programı, ABD Hava Kuvvetleri’nin insan-makine iş birliği vizyonunun temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Yarı otonom hava araçlarının, pilotlu savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak operasyon menzilini genişletmesi, durumsal farkındalığı artırması ve yüksek tehdit ortamlarında hayatta kalma kabiliyetini güçlendirmesi hedefleniyor. Bu platformlar, gelecekte F-35 ve yeni nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Böylece insanlı uçakların riskli bölgelere tek başına girmesi yerine, yarı otonom sistemlerle desteklenen daha esnek ve daha kalabalık hava gücü yapısı oluşturulacak.
ABD Hava Kuvvetleri, üretim sözleşmelerinin planlanandan aylar önce imzalandığını açıkladı. Bu durum, her iki platformun da görev gereksinimlerini karşıladığı ve seri üretime geçiş için yeterli olgunluğa ulaştığı şeklinde değerlendiriliyor. General Atomics’in FQ-42 platformu ilk uçuşunu yaklaşık 15 ay önce, Anduril’in FQ-44 platformu ise yaklaşık 9 ay önce gerçekleştirmişti. Buna rağmen programın kısa sürede üretim aşamasına taşınması, ABD’nin insansız savaş sistemlerinde tempoyu artırdığını gösteriyor.
ABD Hava Kuvvetleri, 2030’dan önce 150 CCA sistemini hizmete almayı planlıyor. Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, rekabetçi seçim sürecinden tam ölçekli üretime hızlı geçilmesinin, yarı otonom savaş sistemlerinin daha kısa sürede sahaya sürülmesini sağlayacağını belirtti. Bu hedef, ABD’nin Çin ve Rusya gibi rakiplerine karşı hava üstünlüğünü koruma stratejisinin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise yazılım tarafında atılan adımlar oldu. ABD Hava Kuvvetleri, görev otonomisi yazılımlarının üretimi için Anduril, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Collins Aerospace ve Shield AI ile de sözleşmeler imzaladı. ABD, CCA platformlarında donanım ve yazılımı birbirinden bağımsız şekilde tedarik etmeyi planlıyor. Böylece farklı yazılım çözümleri aynı hava araçlarında kullanılabilecek ve sistemler daha hızlı güncellenebilecek.
Bu yaklaşım, CCA platformlarının her yeni aşamada farklı görev yazılımları ve donanım paketleriyle geliştirilebilmesine imkân tanıyacak. Böylece insansız savaş uçakları yalnızca tek bir görev profiline bağlı kalmayacak. Yeni sensörler, otonomi kabiliyetleri, elektronik harp sistemleri veya silah entegrasyonları daha hızlı şekilde platformlara eklenebilecek. Bu da programı klasik savaş uçağı tedarik modellerine göre daha esnek hale getiriyor.
CCA platformlarının maliyetine ilişkin resmi bir rakam açıklanmadı. Ancak hedef, bu araçların bir F-35A savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetinde olması. F-35A’nın birim maliyetinin yaklaşık 82,5 milyon dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bir CCA platformunun 30 milyon doların altında bir maliyetle üretilmesi bekleniyor. Bu da ABD Hava Kuvvetleri’ne daha düşük maliyetle daha kalabalık ve dağıtık hava gücü oluşturma imkânı sağlayabilir. Programın teknik ayrıntılarının büyük bölümü gizli tutuluyor. Ancak daha önce paylaşılan 700 deniz mili, yani yaklaşık 1300 kilometrelik muharebe yarıçapı hedefinin geçerliliğini koruduğu belirtiliyor. İlk nesil CCA platformlarının temel görevinin hava üstünlüğü operasyonları olması bekleniyor. ABD’nin bu sistemlerle insanlı savaş uçaklarının yükünü azaltması, riskli bölgelerde daha fazla seçenek üretmesi ve geleceğin hava muharebesinde otonom sistemlerin rolünü büyütmesi hedefleniyor.
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