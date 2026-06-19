CCA platformlarının maliyetine ilişkin resmi bir rakam açıklanmadı. Ancak hedef, bu araçların bir F-35A savaş uçağının yaklaşık üçte biri maliyetinde olması. F-35A’nın birim maliyetinin yaklaşık 82,5 milyon dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bir CCA platformunun 30 milyon doların altında bir maliyetle üretilmesi bekleniyor. Bu da ABD Hava Kuvvetleri’ne daha düşük maliyetle daha kalabalık ve dağıtık hava gücü oluşturma imkânı sağlayabilir. Programın teknik ayrıntılarının büyük bölümü gizli tutuluyor. Ancak daha önce paylaşılan 700 deniz mili, yani yaklaşık 1300 kilometrelik muharebe yarıçapı hedefinin geçerliliğini koruduğu belirtiliyor. İlk nesil CCA platformlarının temel görevinin hava üstünlüğü operasyonları olması bekleniyor. ABD’nin bu sistemlerle insanlı savaş uçaklarının yükünü azaltması, riskli bölgelerde daha fazla seçenek üretmesi ve geleceğin hava muharebesinde otonom sistemlerin rolünü büyütmesi hedefleniyor.