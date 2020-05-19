Trump, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ölümcül koronavirüse nasıl korunduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Covid- 19) karşı nasıl korunduğunu açıkladı.
Ölüm koronavirüs salgınıyla açıklamalarda bulunan Trump, yaklaşık bir buçuk haftadır sıtma hastalarına verilen hidroksiklorikin içeren ilaç kullandığını söyledi.
ABD'de ölenlerin sayısı 92 bini aştı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle şuana kadar ölenlerin sayısı 92 bin 64'e yükseldi.