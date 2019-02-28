0553 313 94 23

Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:02
Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

Öte yandan Kim ise "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

Ortak imza töreni düzenlenecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 06:34
  1. trump
  2. kim
  3. abd

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    1. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    2. Hesabı fazla bulunca dehşet saçtı
    3. Malezya'dan uçan otomobil planı
    4. Bir dönemin 'derin devleti' olarak..
    5. Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner..
    6. Kazakistan'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    7. Kaza sonrası alev topuna dönen..
    8. FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin..
    9. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim..
    10. Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında.....
    11. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    12. Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması..
    13. Ulaşım güçlükle sağlanıyor! Kar engeli
    14. Resmi Gazete'de yayımladı... O..
    15. CHP'li Şişli Belediyesi önünde işçiler..
    16. "Millete açık toplantı yapın da..."
    17. Otomobil baraja can pazarı! Ölü ve..
    18. Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı
    19. Yalnız yaşayan kadını yangından kedisi..
    20. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim..
    21. Adana Bilim ve Teknoloji..
    22. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile..
    23. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
    24. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    25. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    26. Maden Kanunu'ndaki değişiklik Resmi..
    27. Başkent’te hesaba itiraz kurşunla bitti
    28. Netanyahu aleyhindeki iddianamenin..
    29. İzmir’de seyir halindeki araca pompalı..
    30. Sudan YEE’de "Tarih Sayfası..
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu
    Elazığ'da kaçakçılık operasyonu! Hepsi depoda bulundu