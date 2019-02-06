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Trump-Kim Jong zirvesinin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'la 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da görüşeceğini açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
Trump-Kim Jong zirvesinin tarihi belli oldu

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını, Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

Trump, konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da, 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti. 

İlk kez Singapur'da görüştüler

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider, kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi, nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kuzey Kore lideri Kim Jong

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