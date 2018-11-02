Trump, kendi fotoğrafıyla duyurdu! '5 Kasım'da'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi fotoğrafını paylaşarak, "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" diye yazdı.02 Kasım 2018 Cuma 19:52
ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin, İran'a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Donald Trump'ın, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi.
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