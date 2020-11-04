Hangi aday kazanırsa ne olur? Trump mı, Biden mı? Dünyanın gözü ABD'de yeni seçilecek başkan seçiminde. Oy sayımı sürerken henüz kimin seçildiği açıklanmadı. Bu süreçte bir çok kişi Trump kazanırsa dolar düşer mi? veya Biden kazanırsa doların durumu ne olur? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar...

Demokratlar’ın “Yaşamın buna bağlıymış gibi oy ver” dediği Cumhuriyetçilerin, “ABD’yi Harika Tutmaya Devam Et” sloganını kullandığı seçimlerde ABD'li seçmen sandık başına gitti. 4 yıllık Trump yönetiminin ardından Demokratların adayı Joe Biden'ın seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Trump kazanırsa dolar düşer mi?

Yapılan araştırmalara göre Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, ülke genelinde Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump'ın 10 puan önünde gidiyor. ABD seçimlerini Donald Trump kaybederse ne olur? ABD seçim sonuçları dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkiler merak ediliyor.

ABD seçimleri şu an belirsizlik üzerinde ilerlese de yatırımcılar ABD seçimlerini Trump kaybederse dolar fiyatları yükselir mi merak ediyor. ABD seçimlerinden dolayı belirsizlikle bile dolar, gelişmiş ve yeni gelişen ülkelerin para birimi karşısında değer kazanmaya devam etmişti. Haftaya yükselişle başlayan dolar, kritik ABD seçim öncesinde haftanın ikinci işlem gününde gerilemeye başladı. ABD seçimlerinde dolar fiyatları Asya'daki sığ işlemlerde G-10 ülkelerinin para birimlerine karşı gerilemeyle başladı.

Dolar son beş işlem gününde ilk defa bugün gerileme kaydetti. ABD seçimini Joe Biden kazanırsa dolar fiyatları ne olur araştıran yatırımcılar, ABD seçim anketlerini de takip ediyor. Yapılan anketler Demokrat aday Joe Biden'ın zafer sonuçlarını gösteriyor. ABD seçimlerini Jeo Biden kazanırsa ABD ve Çin arasındaki gerginliğin de biteceği buna ek olarak Asya ülkelerinin parasının değer kazanması bekleniyor. Beklentiye göre Joe Biden ABD seçimlerini kazanırsa Türk Lirası da değer kazanacak öngörülüyor. Bloomberg'de yer alan değerlendirmesine göre Credit Agricole Kur Stratejisti David Forrester, Joe Biden'ın olası başkanlığının ABD-Çin arasındaki gerilimin kısa vadede yükselmesi riskini azalttığını, bunun da Avustralya dolarını desteklediğini belirtti.