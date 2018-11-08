Trump kaybetti! İsrail endişelendi

İsrail siyasi çevrelerince, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesinin ABD'nin iç işlerini etkileyeceği, bunun da "Trump'ı dış işlerle daha fazla ilgilenmeye iteceği" konusu tartışılıyor.

İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Michael Oren, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın Filistin-İsrail anlaşmazlığını çözmek için Yüzyılın Anlaşması planını açıklamasını hızlandırabilir." dedi.

Demokratların kongrede çoğunluğu elde etmesinin, Trump'ı başta Yüzyılın Anlaşması olmak üzere dış işlerle daha fazla ilgilenmeye iteceğini savunan Oren, İsrail'in halihazırda Demokratların ve ABD'deki liberal Yahudilerin eski Başkan Barack Obama döneminde derinden sarsılan güvenini yeniden kazanmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Demokrat Parti'nin İsrail'i destekleme konusundaki konumunu belirleyen sınavın, kongredeki komisyon başkanlarının İsrail'i eleştiren üyeler arasından seçilmesi olduğunu dile getiren Oren, İsrail'i eleştirenlerin ABD'nin iç işleriyle ilgili komisyonlara atanması durumunda bunun Demokrat Parti'nin İsrail ile çatışmakla ilgilenmediğinin işareti olacağını ifade etti.

İsrail'e olan destek etkilenmeyecek

Gazetenin ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Cumhuriyetçilerin 51 koltuğu elde ettiği 100 sandalyeli Senato’da İsrail'e olan desteğin etkilenmeyeceği ancak Demokratların çoğunluğu elde ettiği Temsilciler Meclisi'nde durumun daha karmaşık olduğu belirtildi.

Haberde, Washington'daki en önemli Siyonist lobisi Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin (AIPAC), son zamanlarda kongre adaylarının tamamıyla görüşme yaptığı aktarıldı.

Son seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklaması, ABD'deki Yahudilerin yüzde 79'unun Demokrat Parti'ye oy verdiğine, İsrail ve ona yönelik tutumun oy vermede önemli etken olmadığına işaret ediyor.

Barış yanlısı Yahudi lobi kuruluşunun desteklediği 120 aday seçimi kazandı

ABD merkezli "J Street" isimli barış yanlısı Yahudi lobi kuruluşu, AIPAC'ın güçlü rakiplerinden biri olarak biliniyor.

J Street, kendisinin desteklediği 120 adayın kazanmasıyla son seçimlerde zafer elde ederek, Kongrede ve Senato'da Demokrat Parti temsilcilerinin yarısından fazlasının destekçisi haline geldi.

Filistin davasının çözüme kavuşması için 2 devletli çözümü destekleyen J Street, İsrail'in barış sürecine yönelik politikasıyla, ABD'nin onu destekleyen siyasetine karşı çıkıyor.

ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokratlar, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 220 milletvekili ile çoğunluğu ele geçirdi. 100 sandalyeli Senato’da ise Cumhuriyetçiler, en az 51 sandalyeyi alarak çoğunluklarını korumayı başardı.