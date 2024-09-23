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Dünya Trump: Kaybedersem bırakıyorum
Dünya

Trump: Kaybedersem bırakıyorum

Yeniakit Publisher
2024-09-23 09:03:00 - 2024-09-23 09:17:56
Trump: Kaybedersem bırakıyorum

ABD'de Başkan Adayı Donald Trump, başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha yarışa girmeyeceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi.

Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

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