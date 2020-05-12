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Aktüel

Trump. "Kasım ayında birlikte kazanacağız"

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan medyasına yönelik yaptığı açıklamada, ”Medya gerçekten kontrolden çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:17:26 -
Trump. "Kasım ayında birlikte kazanacağız"

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan medyasına yönelik yaptığı açıklamada, ”Medya gerçekten kontrolden çıktı. Onlar halkın düşmanı ama endişelenmeyin. Kasım ayında birlikte kazanacağız” dedi.


ABD medyası ile bir türlü yıldızı barışmayan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Medya gerçekten kontrolden çıktı. Komplo ile nasıl çalıştıklarına bakın. Onlar halkın düşmanı ama endişelenmeyin. Kasım ayında birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.


Trump, dün Beyaz Saray’da günlük düzenlenen korona virüs basın toplantısında bir kadın gazetecinin, "ABD’nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz ve bununla da övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı" şeklindeki sorusuna kızarak kürsüyü terk etmişti.

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