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Aktüel Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresinin incelemesinden korumuş
Aktüel

Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresinin incelemesinden korumuş

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:19:44 -
Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi ABD Kongresinin incelemesinden korumuş

ANKARA (AA) - Gazeteci Robert Woodward, yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğunu söylediğini yazdı.

Woodward'ın gelecek hafta salı günü çıkacak "Öfke" başlıklı kitabının bir kopyasına ulaşan Business Insider'ın haberine göre, Trump, Veliaht Prens Selman'ı Kaşıkçı cinayetine ilişkin Kongre incelemesinden kurtardı.

Woodward'ın kitap için 18 geniş kapsamlı röportaj yaptığı Trump'n, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens'i kendisinin kurtardığını savunarak, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım." dediği ileri sürüldü.

Woodward ile görüşmesi sırasında, "Ne demek istediğini anlıyorum" diyen ABD Başkanı, sürece çok fazla "müdahil" olduğunu belirterek, "Durumla ilgili her şeyi biliyorum." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını vurguladığı görüşmede, ABD istihbaratının aksini tespit etmesine rağmen Veliaht Prens'in masum olduğunu iddia ettiğini de dile getirdi.

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