Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi! Merkel'in tepkisi olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G7 Zirvesi'nin son günündeki görüşmesine Trump'ın sözleri damga vurdu.

Fransa'nın Biarritz kentindeki görüşmenin basına açık kısmında konuşan Trump, bir ara duraksayıp "Benim kanımda Almanlık var" dedi. ABD Başkanının bu sözlerine Merkel'in tepkisi ise komik oldu. Alman Şansölye, gülmemek için kendisini zor tuttu.

Kanında Almanlık var

Donald Trump 14 Haziran 1946'da New York'ta dünyaya geldi. Kökenleriyle alakalı çok sayıda karmaşık bilgiler bulunsa da, Trump'ın dedesinin Almanya'dan Amerika'ya göç ettiği biliniyor. Almanya'nın Mannheim şehri yakınlarındaki Kallstadt köyünde doğan dedesi Friedrich Trump, Alman tarihçilere göre, 1885'te ABD'ye göçmüş, 1901'de Almanya'ya dönüp evlenerek eşiyle birlikte yeniden ABD'ye gitmiş, daha sonra 1905'te yeniden ülkesine girmek istediğinde askerlik yapmadığı için geri çevrilmişti. O sırada da Trump'ın babası Fred Trump New York'ta doğmuş. Trump Temmuz 2018'de yaptığı bir açıklamada da annesinin İskoç olduğunu söylemişti.