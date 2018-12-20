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Trump kamera karşısına geçti... 'Eve dönme zamanı geldi'

Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. Twitter’ın ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 06:22
Trump kamera karşısına geçti... 'Eve dönme zamanı geldi'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DEAŞ'la mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

"Uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DEAŞ'ı yendik." değerlendirmesinde bulunan Trump, paylaşımında, "DEAŞ'ı kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık." ifadesine yer verdi. 

"Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." açıklamasını yaparak, ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, Twitter üzerinden yaptığı diğer bir açıklamada ise, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı. 

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde de Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti. 

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 06:22
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