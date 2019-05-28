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Trump, Japonya'nın 'İran' teklifini kabul etti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran'la yakın ilişkilerin olduğunu belirterek ABD'ye yardım teklifinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu teklifi geri çevirmedi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:44
Trump, Japonya'nın 'İran' teklifini kabul etti

Donald Trump; Shinzo Abe’nin, ABD ile İran arasında arabulucu olarak hareket etme çabalarını destekleyeceğini söyledi. Shino Abe’nin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere gelecek ay Tahran’ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Donald Trump, önceki gün Japonya ziyareti sırasında yaptığı basın konferansında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un, ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton’u savaş taciri olarak tanımlamasından birkaç saat sonra Japonya Başbakanı Abe’in, Kuzey Kore ile ön şartsız görüşme çabalarına da destek verdiğini söyledi.

Doğrudan teklif

Tahran, İran’a, nükleer programı sebebiyle ağır yaptırımlar uygulayan ve geçen hafta bölgeye bin 500 asker gönderen ABD yönetimi ile görüşmenin hiçbir yararı olmayacağını söyledi.

"Korkunç şeyler olmasını istemem"

Trump, Abe ile iş yemeğinde görüşmeden önce habercilere, Tahran’a doğrudan görüşme teklifini yaptığını söyledi.

Japonya’nın yeni İmparatoru Naruhito ile pazartesi günü görüşen ilk dünya lideri olan Trump, “Başbakan bu konu hakkında benimle konuştu. Ve ben İran konuşmak isteyecektir. Ve eğer onlar konuşmak isterlerse biz de konuşmak isteriz. Ne olacağını göreceğiz. Hiç kimse, özellikle de ben korkunç şeylerin olmasını istemem.” dedi.

"Biz rejim değişikliği aramıyoruz"

Trump, daha sonra Washington’un İran’da bir rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini belirterek, “Ben İran’ın nükleer silahlara hayır demesine bakıyorum. Bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. İran’ın korkunç bir ekonomik potansiyeli var. Biz bir rejim değişikliği aramıyoruz. Biz nükleer silahların olmasına bakıyoruz. Ben İran’ı hiç üzmek istemiyorum.” dedi.

Abe, Japonya’nın elinden geleceğini yapmak istediğini, Japonya ve ABD’nin İran’ı saran gerilimin azaltılması ve ihtilafın silahlı çatışmayla sonuçlanmaması için iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:44
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