“Trump, ırkçı ve dolandırıcı”

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York Barosu’ndan ihraç edilen ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, bugün kongrede yaptığı konuşmada, Trump için “hilekar, ırkçı, ve dolandırıcı” ifadelerini kullandı. Cohen, Trump’ın WikiLeaks mesajlarından önceden haberdar olduğunu iddia ederek, 2016 yılındaki seçimler öncesi Demokrat Parti adayı Hilary Clinton’a zarar veren WikiLeaks dosyalarının içeriğinin de Trump tarafından bilindiğini dile getirdi. “Trump’ı bir dönem koruyup desteklememe sebep olan zayıflığım için çok utanıyorum. Utanıyorum çünkü Trymp’ın o zamanlar da bir ırkçı ve dolandırıcı olduğunu biliyordum” açıklamasında bulunan Cohen, Trump’ın ilişkisi olduğu belirtilen porno film yıldızı Stormy Daniels’e kampanya sırasında konuşmaması için de kendisine 130,000 dolar verdiğini belirtti. Trump bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada, eski avukatının hapis cezasından kurtulmak için yalan söylediğini ifade ederken, Cohen'in avukatları, müvekkillerinin son dönemde geçirdiği omuz ameliyatını atlatması ve Kongredeki çeşitli komitelere vereceği ifadeleri gerekçe göstererek, cezaevine giriş tarihinin 2 ay ertelenmesini talep etti. Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmış ve 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.