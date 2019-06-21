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"Trump İran'a saldırı kararından son anda vazgeçti" iddiası

İran hava sahasını ihlal eden ABD İHA'sının düşürülmesinin ardından Başkan Donald Trump'ın dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürdü.

21 Haziran 2019 Cuma 08:12
"Trump İran'a saldırı kararından son anda vazgeçti" iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

"Pompeo ve Bolton'a rağmen vazgeçti"

Öte yandan Amerikan ABC kanalında aynı konuyla ilgili bir haberde ise Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığı iddia edildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz." demişti.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesinin "kasıtlı" olduğuna inanmadığını belirten Trump, "Sanıyorum bir general veya biri o İHA'yı düşürme yanlışını yaptı. Neyse ki İHA'da kimse (pilot) yoktu; eğer olsaydı bu büyük bir fark yaratırdı. Fakat hissiyatım şu, bu birinin yapmaması gerekirken yaptığı bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:12
  1. Ordu
  2. Amerikan New York Times (NYT)
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. iran
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