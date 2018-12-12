Trump ile Demokratlar arasında gergin anlar

Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında bütçe tasarısı görüşmeleri Trump’ın Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarıyla hararetli geçti. Trump ve Demokrat Parti liderlerinin Beyaz Saray’daki görüşmesine iki tarafın kameralar önünde sınır güvenliği konusunda girdiği tartışma damga vurdu.

Başkan Trump Oval Ofis’te Demokrat Parti’nin önde gelen iki ismi, Senato’nun Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi’yle bir araya geldi.

Nancy Pelosi Trump’a Amerikalılar’ın Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini söyleyince ortam gerildi. Trump Pelosi’nin sözünü keserek bütçe tasarısını Demokratlar’ın desteği olmadan Senato’dan geçirebileceğini savundu.

“İstediğimi alamazsam hükümeti kapatırım”

Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında basın mensuplarının önünde tartışma yaşandı. Oval Ofis’te daha önce benzeri görülmeyen şekilde kameralar önünde cereyan eden tartışmada Trump seçim kampanyasında da öne çıkan vaadi olan Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarcı oldu. Eğer istediği bütçe desteğini alamazsa hükümetin kapanacağı tehdidini yineleyen Trump, “İstediğimizi bir şekilde alamazsak, ister siz ister ordu aracılığıyla, hükümeti kapatırım” ifadelerini kullandı. Trump, “Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkenin insanları suçluları, uyuşturucu sorunu olan insanların ülkemize akın etmesini istemiyor” dedi.

Trump sınır güvenliğinin önemine dikkat çekmek için, sınıra örülmeye başlanan duvarın etkili olduğunu rakamlarla anlattı, sınırda kaçakçılığın yüzde 92 oranında azaldığını savundu. Trump sınırlara örülen duvarın ne kadar etkili olduğunu vurgulamak için “İsrail örneğine bakın” diye konuştu. Trump, “Ülkemize teröristler dahil herkes geliyor. Sınır güvenliğine ihtiyacımız var. Sınıra duvar projesi bunun bir parçası” dedi.

“Seçimlerin sonuçları olur Sayın Başkan”

Senato’nun Demokrat Lideri Chuck Schumer, Kasım ayındaki kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın çoğunluğu elde etmesine atıfta bulundu ve “Seçimlerin sonuçları olur Sayın Başkan” diyerek, Trump’ın önünde artık bir denge-denetleme mekanizmasının olduğunu hatırlattı.

Trump basın mensuplarının önünde Demokrat Parti liderleriyle tartışmaya girince, Nancy Pelosi kameralar önünde bu konuda tartışmak istemediğini dile getirdi. Trump “Buna şeffaflık deniyor” yanıtını verdi.

Beyaz Saray’da kameralar önünde hararetli tartışma yaşanırken Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump ve önümüzdeki günlerde görevden ayrılması beklenen Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly kenardan tartışmayı izledi. Tartışma sırasında Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sessiz kalması dikkat çekti.

"Neden söz ettiğini bilmediğini söylemek istemedim"

Oval Ofis’te örneğine az rastlanan bu hararetli tartışmanın ardından Nancy Pelosi ve Chuck Schumer dışarda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nancy Pelosi, tartışmayı basın mensuplarının önünde yapmak istememesini “Başkan’a herkesin içinde neden söz ettiğini bilmediğini söylemek istemedim” sözleriyle anlattı.

Başkan Trump sınır güvenliği için bütçeden 5 milyar dolar talep ediyor. Demokrat liderlerse sınır güvenliği paketi için 1,3 milyar dolar öneriyor. Demokrat lider Chuck Schumer geçtiğimiz yıl bütçeden sınır güvenliği için ayrılan paranın bile yüzde 6’sının kullanıldığını savundu.

ABD Kongresi 21 Aralık’a kadar bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlamak zorunda. O güne kadar anlaşma sağlanamazsa hükümetin kapanması tehlikesi baş gösterecek. ABD’de hükümetin kapanması durumunda federal kurumlar bütçeden para harcayamıyor, maaşlar verilemediği için federal daireler kapanıyor.