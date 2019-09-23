Trump İklim Zirvesi'nde sürpriz yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.23 Eylül 2019 Pazartesi 21:06
Zirveye katılması beklenmeyen ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.
Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.
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