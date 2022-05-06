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Dünya Trump hakkında olay iddia! Füze saldırısı önermiş
Dünya

Trump hakkında olay iddia! Füze saldırısı önermiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, o dönemki Savunma Bakanı Mark Esper'e, Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ait laboratuvarları yok etmek için füze saldırısı düzenlemeyi önerdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 18:15:00 -
Trump hakkında olay iddia! Füze saldırısı önermiş

Donald Trump döneminde Savunma Bakanlığı yapan Esper, görevi sürecinde yaşadıklarını "Kutsal Bir Yemin/A Sacred Oath" adlı kitabında anlattı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Esper, kitabında, 2020'de Trump'ın kendisine "Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için o bölgeye füze atıp atamayacaklarını sorduğunu" iddia etti.

Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Esper, uyuşturucu laboratuvarlarını füzeyle vurma fikrinde Trump'ın ciddi olduğunu savundu.

Trump'ın, "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz. Suçlamalar olursa biz yapmadık deriz" dediğini ileri süren Esper ise bu fikre karşı çıktığını vurguladı.

Konuyla ilgili eski Trump tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Hoşt

Biz yapmadık deriz demiş...Az bulunur bir şerefsizdi...hala öyle...ne de olsa o lağım ülkeye de ancak bunun gibiler yakışır...
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