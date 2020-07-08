  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabında, Trump'ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 00:15:00 -
Trump hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabında, Trump'ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddia etti.

Mary Trump'ın yazdığı, "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" başlıklı kitabının bazı bölümleri Amerikan basınına sızdı.

Basında yer alan haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump'ı "dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri" olarak tanımlıyor.

Mary Trump, Başkan Trump'ın Quenns'de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Pennsylvania eyaletindeki Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddiasında bulundu.

Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" tanımını karşıladığını ve "sosyopat" olduğunu kaydetti.

Kız kardeşinin Trump hakkındaki görüşleri

Ayrıca kitapta, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın başkanlık adaylığı döneminde, "O bir soytarı, asla başkan olamaz." dediği bilgisi de yer aldı.

Mary Trump, Maryanne Trump Barry'nin, Donald Trump'ın Evanjeliklerin desteğini alması hakkında da "Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider. Onun hiçbir prensibi yok." değerlendirmesine de kitabında yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı