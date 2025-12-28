Trump Gladyo'yu Türkiye'de diriltme talimatı verdi

Eski FBI çalışanı Türk kökenli Sibel Deniz Edmonds, son 23 gündür yayımladığını belirttiği analizlerde; Trump yönetimi içindeki neo-muhafazakâr çevrelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Eylül 2025’e ilişkin “gizli planları”, Türkiye içinde ve çevresinde yürütüldüğünü savunduğu “gerilim stratejileri”, sahte bayrak operasyonları ile Türkiye–Suriye ve Rusya hattındaki jeopolitik gelişmeleri ele aldığını söyledi.

Açıklamalarında, söz konusu iddialarına ilişkin içeriklerin ABD medyasında ve “alternatif” yayın organlarında sistematik biçimde engellendiğini öne süren Edmonds, sosyal medya platformu X’te de hesabının gizlice kısıtlandığını iddia etti. Buna karşılık Türkiye’de bazı medya kuruluşlarının, raporlarını “önemli ve çarpıcı” bularak yayımladığını ifade etti.

Edmonds, özellikle Türk medyasında (Akit TV) Trump’ın “Gladyo operasyonları” iddiasına ilişkin haberlerinin yer bulduğunu, ABD medyasında ise sansür uygulandığını savundu.

Söz konusu iddialar, ABD yönetimi veya ilgili kurumlar tarafından doğrulanmış değil. ABD ve İsrail makamlarından da konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.