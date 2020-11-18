Trump, giderayak İran’ı vurmak istedi

Gazeteye göre, Trump’ın geçen hafta, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi ‘seçeneklerini’ gündeme getirdi.



Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Trump’a böyle bir eylemin daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini söylediği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi: “Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi.”