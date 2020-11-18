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Dünya Trump, giderayak İran’ı vurmak istedi
Dünya

Trump, giderayak İran’ı vurmak istedi

ABD gazetesi New York Times’ın haberine göre seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray’da son günlerini yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine bir saldırı düzenlemek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:18:00 -
Trump, giderayak İran’ı vurmak istedi

Gazeteye göre, Trump’ın geçen hafta, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi ‘seçeneklerini’ gündeme getirdi. 

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Trump’a böyle bir eylemin daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini söylediği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi: “Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi.”

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