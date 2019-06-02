Trump gemileri yaktı! “İstediğini alamazsan yürüyüp gidersin”

ABD Başkanı Trump, yarın başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz basınına röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.

“İngiltere, bütün kozları AB’nin eline verdi”

Trump, Pazartesi günü (yarın) başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, "İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin" dedi.

Röportajında Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi.

Trump, İngiltere'nin Brexit müzakere sürecinde "tüm kozları AB'nin eline verdiğini" savundu.

Trump'a eleştiri

Öte yandan ABD Başkanı dün de İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.

Trump'ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması "diplomatik teamüllere aykırı" bulunarak eleştirildi.

Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump'ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere'nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, Trump'ın Johnson hakkındaki yorumuna, "Ülkenin demokrasisine kabul edilemez bir müdahale" dedi.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Muhafazakar Parti'nin yeni liderini Temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.