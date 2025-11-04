Trump, Gazze'de Türkiye'yi istiyor! İsrail ise engellemek için Beyaz Saray'a baskı yapıyor

Gazze'deki ateşkes sonrası sürecin nasıl yönetileceği tartışılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'yi bölgede kilit bir aktör yapacak kritik bir hamle geldi.

TRUMP: TÜRKİYE MERKEZİ ROL OYNASIN

Amerikan Washington Post gazetesinin yayımladığı analiz makalesinde, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin korunması, yeniden inşa ve güvenlik süreçlerinde merkezi bir rol oynamasını arzuladığı belirtildi. Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Hamas ile olan güçlü bağlarının, ateşkesin sağlanmasındaki katkısını hatırlatarak, Ankara'nın bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğin sağlanmasına aktif şekilde yardımcı olabileceğine inandığı ifade edildi.

Türkiye'nin, ateşkes sürecinin kontrol mekanizması olan uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğu ve Trump yönetiminin bu adımı açık şekilde desteklediği kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIK İTİRAZ VE BASKI

Ancak makalede, Ankara'nın Gazze'deki olası rolüne İsrail'in açık şekilde itiraz ettiğine dikkat çekildi. İsrail'in itiraz gerekçeleri iki ana başlıkta toplandı:

Türkiye'nin Orta Doğu'da daha fazla nüfuz sahibi olmasını istememesi. Ankara ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlık.

İsrail'in bu gerekçelerle Trump yönetimine baskı yaptığı belirtildi. Analistler ise Türkiye'nin Gazze sürecine katılımının, Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceği ve Türkiye'nin diplomatik konumunu artıracağı görüşünde.