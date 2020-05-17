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Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi:

"Onlar (FBI) General Flynn'in peşinde değildi. Benim hakkımda yalan söylemesini, bir hikaye uydurmasını istiyorlardı" - "General Flynn ve diğerleri kahramandır. İnsanlar bu gibi suçlardan dolayı hapse girmeli. Umarım birçok insan bunun bedelini ödemek zorunda kalacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:48:56 -
Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi:

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn davasına ilişkin önceki Başkan Barack Obama'yı suçlarken Flynn'i ise "kahraman" ilan etti.

Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte, Flynn üzerinden yürütülen ve Adalet Bakanlığının düşürdüğü dosya hakkında açıklamalar yapan Trump, hedefin aslında kendisi olduğunu savundu.

"Onlar (FBI) General Flynn'in peşinde değildi. Benim hakkımda yalan söylemesini, bir hikaye uydurmasını istiyorlardı ve bunu yapanlar birkaç istisnayı geçmez." ifadelerini kullanan ABD Başkanı, FBI içindeki bir gruba dikkati çekti.

Bu süreçte yaşananları "utanç verici" olarak niteleyen Trump, "Bu, ülkemiz tarihindeki en büyük politik aldatmacadır. Ben Cumhuriyetçi yerine Demokrat olsaydım, herkes uzun zaman önce hapiste olurdu; 50 yıllık bir hapis cezasından söz ediyorum." dedi.

- "General Flynn bir kahramandır"

ABD’de hiçbir başkanın böyle bir durumu yaşamayı hak etmediğini vurgulayan Trump, "General Flynn ve diğerleri kahramandır. İnsanlar bu gibi suçlardan dolayı hapse girmeli. Umarım birçok insan, bunun bedelini ödemek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, eski başkan yardımcısı Joe Biden dahil olmak üzere, Obama yönetimi yetkililerine, başkanlık devri sırasında eski Rusya büyükelçisi ile Flynn arasında yapılan görüşmeyi kaydederek sızdıranların kim olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu.

- "Onları suçüstü yakaladık"

Yapılanların büyük yozlaşma olduğunu ifade eden Trump, söz konusu görüşmenin sızdırılmasından, Obama ve yardımcısı Biden’ı sorumlu tuttu.

Trump, "Her şey usülsüzdü ve onları suçüstü yakaladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin usulüne uygun seçilmiş başkanını devirmeye çalıştılar. Buna ihanet diyebilirsiniz. Eğer bu bana değil de Obama’ya yapılsaydı, sorumlular yıllardır hapiste yatıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

Önceki hafta Adalet Bakanlığı Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi yönünde karar vermiş, ancak davaya bakan hakim nihai kararını ilişkin açıklamayı ertelemişti.

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