0553 313 94 23

Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır

ABD Başkanı Donald Trump Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır" şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

20 Ekim 2019 Pazar 00:55
Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır

Ukrayna ile yaşanan telefon krizinden sonra azil süreciyle başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Darbeyi Durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçilere destek verdi. Trump ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını da "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır" şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

Azil soruşturması açılması sonrası Cumhuriyetçi kadınların öncülüğünde yürütülen eylemlere destek veren Trump, destekçilerinin, Demokrat Meclis Başkanı Pelosi'nin ofisi önünde yaptıkları protestoyu da Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, Pelosi'nin ofisi önünde toplanan ve üzerlerinde Trump'a destek ve "Darbeyi Durdur" mesajlarının yer aldığı kıyafetler bulunan kadınların protestosu kameralara yansıyor.

Trump "sahtekarlık" dedi

Trump ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını da "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır" şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

ABD Kongresinde önceki gün toplanan Trump destekçisi çok sayıda kadın, başta Pelosi olmak üzere birçok Cumhuriyetçi senatör ve vekilin odalarının önünde eylemler yapmıştı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 00:55
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır
    1. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
    2. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
    3. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
    4. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
    5. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
    6. YPG'li teröristler Tel Abyad..
    7. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    8. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
    9. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
    10. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
    11. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
    12. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    13. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:..
    14. Beşiktaş-Ankaragücü maçında gol çıkmadı
    15. Nahda Hareketi başbakanlığa içinden..
    16. Alman taraftarlar ile PKK yandaşları..
    17. Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı..
    18. Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi..
    19. Manchester City deplasmanda kazandı
    20. Borussia Dortmund tek golle galip geldi
    21. Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu
    22. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    23. ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG..
    24. Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
    25. Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
    26. Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler..
    27. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    28. Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla..
    29. Küstah Fransızdan skandal çıkış!..
    30. TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1...
    ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha
    ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha
    Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi
    Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
    Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”